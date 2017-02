EDF : Le Graët promet le retour de Benzema en Bleu

Dans : Equipe de France, Liga.

Ce n’est pas une promesse de campagne, mais Noël Le Graët, qui a prolongé le contrat de Didier Deschamps jusqu’en 2018, estime toujours possible le retour de Karim Benzema en équipe de France. Pour le moment, le sélectionneur national, au nom de l’unité du groupe, a fait une croix sur le buteur du Real Madrid, et ne donne aucune indication sur une éventuelle volonté de changer d’avis. Du côté du président de la FFF, on assure qu’il s’agit aussi d’une situation rendue complexe en raison de la lenteur judiciaire dans la fameuse affaire de la sextape de Mathieu Valbuena.

« Benzema est sélectionnable, il n’est pas suspendu. Si Didier (Deschamps) veut le prendre, quand il veut, il le peut. C’est le devoir, c’est la maîtrise totale du sélectionneur. Benzema, il n’y a aucun problème : s’il continue à bien jouer, un jour il reviendra. Cette affaire a traîné, traîne trop, ça n'empêche pas l'estime personnelle que je peux avoir pour un joueur de ce niveau. L'affaire existe, la vie de groupe est quelque chose de compliqué, la justice est un peu lente dans ce dossier. J’ai pour ce garçon énormément d’estime, d’abord sportive : c’est le meilleur buteur français au niveau européen, et il est titulaire au Real Madrid, ce n’est quand même pas facile. La qualité du joueur est incontestable », a expliqué Noël Le Graët en conférence de presse. Bien évidemment, ce n’est pas la qualité du joueur qui est remise en cause dans cette affaire, mais plutôt « le groupe et l’exemplarité » selon Didier Deschamps, qui n’a pas aimé que Benzema profite d’un rassemblement à Clairefontaine pour se retrouver impliqué dans « cette tentative de chantage » sur Mathieu Valbuena.