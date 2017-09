EdF : Larqué écoeuré par Pogba et Kurzawa

Dans : Equipe de France.

Ce lundi, les footballeurs de l'équipe de France doivent avoir les oreilles qui sifflent tant la copie rendue contre le Luxembourg a mis tout le monde en colère. Et sur RMC Jean-Michel Larqué n'est pas le dernier à critiquer la prestation des Bleus, l'ancien capitaine international de l'ASSE n'étant pas tendre avec deux titulaires de Didier Deschamps, à savoir Layvin Kurzawa et Paul Pogba. Pour Larqué, ces deux joueurs ont été en-dessous de tout.

« Moi j’ai vu des joueurs disputer un match amical. Chez nous, on dit "prendre le boulard". On a des garçons qui pensent que lorsqu’ils ont gagné un match, ils sont champions d’Europe. Et quand ils ont gagné deux matches, ils pensent qu’ils sont champions du monde. Que Pogba ait disputé 90 minutes aujourd’hui… Attendez ! Au bout de 30 minutes, on voit que ce garçon n’a qu’une envie c’est se faire prendre en photo ! Qu’est-ce que je lui reproche ? De se la jouer ! Quelle impulsion a-t-il donné au jeu aujourd’hui ? Quant à Kurzawa, c’est épouvantable ! Il a été nullissime ! Quand vous manquez un centre en vous appliquant, ce n’est pas grave, vous vous êtes appliqué. Lui il a fait 17 centres, comme si c’était le roi du centre. Il n’en a pas réussi un sur 17 », constate Jean-Michel Larqué, visiblement outré de la prestation française face à une modeste formation luxembourgeoise.