EdF : La compo probable contre les Pays-Bas

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Dans l’agitation de ce dernier jour de mercato, on en oublierait presque que l’équipe de France affronte les Pays-Bas ce jeudi (20h45) au Stade de France pour les éliminatoires du Mondial 2018. Un match important en vue de la qualification des Bleus, qui devraient débuter la partie en 4-4-2 avec Griezmann et Giroud devant. Lemar et Coman ont de grandes chances d’être choisis pour animer les côtés.

Voici les compos probables :

EdF : Lloris - Sidibé, Koscielny, Umtiti, Kurzawa - Coman, Pogba, Kanté, Lemar - Giroud, Griezmann

Pays-Bas : Cillessen - Veltman, De Vrij, Hoedt, Blind - Wijnaldum, Strootman - Robben, Sneijder, Promes - Janssen