Edf : Echouafni viré, Diacre à la tête des féminines !

Nommé sélectionneur de l'équipe de France féminine en septembre 2016, OIivier Echouafni ne sera pas resté un an à son poste, payant clairement un Euro calamiteux. En effet, ce mercredi midi, la FFF a annoncé qu'Olivier Echouafni était remplacé à son poste par Corinne Diacre, actuel coach de Clermont Foot. Le club a confirmé cette nomination et a applaudi.

« Nous avons été précurseurs et avons permis à Corinne Diacre de grandir et de s’accomplir en faisant ses premières armes en tant qu’entraîneur dans le monde du football professionnel. Maintenant, un nouveau challenge l’attend : le poste de sélectionneuse de l’Equipe nationale de Football Féminine. Le Clermont Foot 63 est fier de lui avoir permis d’évoluer durant les 3 dernières saisons et d’atteindre ainsi ce niveau. Nous lui souhaitons donc un plein épanouissement dans ses nouvelles fonctions. Je tiens à la remercier pour son travail, son engagement au profit du Club et pour nos échanges qui ont toujours été constructifs et emprunts de respect mutuel. Le monde du football est ainsi fait, et nous devons nous adapter à ce type de situation en essayant de trouver les meilleures solutions pour la pérennité de notre Club », a expliqué Claude Michy, président du club de Ligue 2.