EdF : Benzema encore condamné par Deschamps !

Dans : Equipe de France, Liga.

Jeudi après-midi, Didier Deschamps annoncera sa liste de joueurs convoqués pour les matchs décisifs face aux Pays-Bas et contre le Luxembourg. Entre les méformes et les instances de transferts, le sélectionneur national va avoir des choix à faire. Des choix qui pourraient notamment le pousser à écarter Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, clairement en manque de compétition ces dernières semaines. Malgré la probable absence des deux jeunes espoirs français, Didier Deschamps ne rappellera pas Karim Benzema, comme cela pouvait être espéré par certains supporters des Bleus, selon L’Equipe.

Le quotidien national précise en effet que l’évolution du dossier judiciaire de l’attaquant du Real Madrid ne change rien dans l’esprit du sélectionneur, qui ne s’imagine pas rappeler l’avant-centre, champion d’Europe en mai dernier. En grande forme avec Lyon, Nabil Fekir devrait lui être de la liste, tout comme son ancien coéquipier Alexandre Lacazette. Affûté physiquement, Florian Thauvin devrait également être convoqué, tout comme son partenaire Dimitri Payet, qui revient à peine de blessure. Plusieurs doutes subsistent encore dans cette future convocation, notamment au milieu de terrain, où la concurrence est très importante (Matuidi, Pogba, Kanté, Sissoko, Rabiot, Bakayoko, Tolisso). Rendez-vous jeudi à 14 heures pour la liste définitive de Didier Deschamps…