UEFA : La justice sauve le Barça, Madrid et la Juventus !

Dans : Super League.

La justice suisse a intimé l'ordre à l'UEFA et à la FIFA de stopper la procédure disciplinaire contre les trois derniers clubs à croire à la Super Ligue.

Dans leur bataille contre la Super Ligue, les dirigeants de l’UEFA et de la FIFA espéraient pouvoir lourdement sanctionner le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus, histoire de faire payer à ces trois clubs leur tentative de putsch. Alexander Ceferin en faisant même une affaire personnelle, le patron de l’UEFA voulant montrer à Florentino Perez, Joan Laporta et Andrea Agnelli que le football était géré par l’instance européenne du football et pas par quelques clubs au détriment des autres. Mais selon la Cadena Ser, l’UEFA et la FIFA ont reçu une notification officielle du ministère suisse de la Justice qui prévient ces deux instances qu’elles ne pourront pas punir les trois clubs concernés pour avoir participé à ce projet de Super League.

Pour l’instant, l’UEFA n’a pas communiqué sur ce sujet et n’a donc pas confirmé avoir reçu cette consigne de la justice suisse. Mais si c’est vraiment le cas, Alexander Ceferin va devoir mettre un terme au dossier disciplinaire ouvert contre le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus sous peine de se mettre à défaut et de risquer une sanction à son tour. Bien évidemment, il s'agit d'un petit succès pour les trois géants, même si leur idée de Super Ligue semble désormais oubliée pour de très nombreuses années. Une victoire à la Pyrrhus qui ne suffit pas à masquer les dommages faits à l'image du Real Madrid, du Barça et de la Juventus par leurs propres dirigeants qui s'étaient embarqués dans cette histoire et ont refusé de reconnaître qu'ils avaient eu tort. Mais au moins, cela ne se traduira pas par une exclusion des coupes européennes pour une ou plusieurs saisons.