SuperLigue : Incroyable, Chelsea plaque tout devant une foule en délire

A l’heure où le club londonien va disputer un match de championnat face à Brighton, Chelsea s’est posé ces dernières heures de sérieuses questions sur son engagement au sein de la SuperLigue, annoncé seulement lundi matin. Les supporters des Blues ont d’ailleurs accueilli le bus de leurs joueurs, qui n’y sont pourtant pour rien, avec des pancartes très claires signifiant leur opposition au projet de SuperLigue, et à la participation de leur club dans celui-ci. « RIP Football » « Roman, annule tout » sont les inscriptions montrés par les fans de Chelsea au bus du club, qui a eu un mal fou à entrer dans le stade en vue de son match.

Dan Roan, journaliste pour la BBC, a annoncé que Chelsea était en passe de prendre la décision de se retirer de la SuperLigue. Une nouvelle qui a même été accueillie par les vivas de la foule, auprès des supporters qui étaient aux alentours de Stamford Bridge. Dans la foulée, plusieurs médias dont le très sérieux Times ont confirmé que le Board de Chelsea était en train de préparer sa sortie de cette Super Ligue qui n’aura pu compter sur ses 12 membres fondateurs que quelques heures seulement. La décision serait venue de Roman Abramovitch, sensible à la levée de boucliers en Angleterre face à la SuperLigue, y compris chez les supporters des équipes concernées.

The news report of Chelsea's withdrawal from the European Super League has reached the fans outside Stamford Bridge who were protesting 🔥 pic.twitter.com/231CXhM5Fy