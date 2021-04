SL : Dortmund confirme son refus de jouer la SuperLigue

Dans : Super League.

Dans un communiqué, le Borussia Dortmund a confirmé son refus de rejoindre la SuperLigue alors que le club allemand avait été invité.

Aucun club de Bundesliga ne figure dans la SuperLigue, et si l’on en croit le communiqué mis en ligne ce lundi par le Borussia Dortmund, cela ne va pas changer dans les semaines qui viennent. Le club allemand soutient fermement l’UEFA et sa réforme de la Ligue des champions, et rappelle que le Bayern Munich a le même avis sur ce dossier.

« Lundi matin, le président du conseil d'administration du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a pris position concernant la création d’une SuperLigue Européenne. « Les membres du conseil d'administration de l'European Club Association (ECA) se sont réunis pour une conférence virtuelle dimanche soir et ont confirmé que la décision du conseil d'administration de vendredi dernier est toujours valable, a expliqué le dirigeant de Dortmund, qui a ensuite mis les choses au point. Cette décision signifie que les clubs veulent mettre en œuvre la réforme prévue pour la Ligue des champion. Les membres du conseil d'administration de l'ECA étaient clairement d'avis que le projet de création d'une Super League devait être rejeté. Le FC Bayern Munich et le Borussia Dortmund, ont eu des points de vue à 100% similaires dans toutes les discussions. »