Officiel : City se retire de la SuperLigue, les autres clubs anglais aussi !

Dans : Super League.

Le premier club à se retirer officiellement de la SuperLigue est désormais connu, et il s’agit de Manchester City.

Les Citizens ont décidé que le projet mené par le Real Madrid et la Juventus Turin était une grossière erreur et ont décidé de se retirer avec effet immédiat de cette tentative de putsch à l’encontre de l’UEFA. La procédure est en tout cas lancé, même si des clauses et des pénalités étaient prévus pour les clubs qui ne tenaient pas leurs engagements auprès des organisateurs de la SuperLigue. En tout cas, le début de l’effondrement de cette révolte des gros clubs espagnols, anglais et italiens est en marche. L'UEFA a immédiatement félicité les Citizens de cette décision, expliquant que tout le monde pouvait faire une erreur, et qu'il était important de le reconnaitre et de le corriger rapidement, comme ce fut le cas pour City.

Les autres clubs anglais ont suivi dans la soirée, et Arsenal, Manchester United, Tottenham ainsi que Liverpool ont annoncé leur départ de la SuperLigue. Arsenal s’est même excusé et a reconnu son erreur d’avoir tenté d’intégrer cette nouvelle structure. Chelsea n’a pour le moment pas communiqué à ce sujet.