La Super Ligue est lancée, la L1 défend son terrain

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

En marge de la présentation d’un nouveau film pour l’image du championnat, Vincent Labrune s’est exprimé sur l’avenir de la Ligue 1. Le président de la Ligue de Football Professionnel se méfie du nouveau format de la Ligue des Champions et de ses conséquences sur les compétitions nationales.

Réélu président de la Ligue de Football Professionnel, Vincent Labrune travaille pour améliorer l’image de la Ligue 1. L’instance a effectivement réalisé un « film de marque » pour présenter son championnat de manière positive. En marge de la présentation de cette vidéo, l’ancien président de l’Olympique de Marseille n’a pas caché ses doutes concernant le nouveau format de la Ligue des Champions. Selon lui, cette formule rapproche la C1 du projet de Super Ligue tant critiqué.

We Will Show You - Football à la Française 🇫🇷⚽️ pic.twitter.com/2JgGgLduBT — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) September 19, 2024

« J'ai une idée très arrêtée sur le sujet. Nouvelle Ligue des Champions, ancienne Ligue des Champions, Super Ligue, appelez cela comme vous voulez, a réagi Vincent Labrune, qui tient à ce que le calendrier des compétions nationales soit respecté. La priorité absolue est que toutes les équipes qui y participent continuent de jouer le championnat domestique. Après, elles font ce qu'elles veulent pendant la semaine avec leurs compétitions européennes. Tant que nos grands clubs continueront à participer à la Ligue 1, à faire vivre leur base de fans et leur territoire, on aura des points de force uniques pour le développement de notre ligue. »

Labrune se méfie de l'UEFA

« Le spectacle est hors norme en Ligue des Champions, d'un niveau très élevé, mais à un moment donné nous serons contents aussi le week-end de nous retrouver dans nos villes, nos villages, nos territoires avec nos valeurs propres. Nous voulons nous différencier d'une Ligue des Champions qui va aller en se développant, avec toujours plus de matchs, toujours plus d'équipes... Il faut que le week-end reste notre pré carré. Je pense qu'il y aura deux compétitions à terme : la semaine les Coupes d'Europe, quel que soit l'organisateur, et le week-end les Championnats domestiques. C'est complémentaire », a prévenu l’Orléanais, méfiant vis-à-vis de l'UEFA et de ses réelles intentions.