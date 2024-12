La Super League revient, l'UEFA est au courant

Dans : Super League.

La nouvelle version de la Ligue des champions a vu le jour cette saison et charme globalement les fans de football. Mais le projet Super League n'est pas mort et compte bien continuer de mettre à mal l'UEFA.

L'UEFA réussit pour le moment son pari avec son nouveau format de Ligue des champions. Beaucoup de fans et observateurs étaient sceptiques sur le sujet mais force est de constater que cette édition de C1 ne manque pas de surprises et de rebondissements. De quoi mettre définitivement de côté le projet de Super League ? Et bien pas du tout si l'on en croit certaines sources bien informées sur le sujet. Et ce n'est pas Ben Jacobs qui dira le contraire, lui qui a récemment confirmé que le projet venait d'être relancé, mais cette fois-ci sous le nom de « The Unify League ».

La Super League n'est pas morte

L'idée est désormais pour A22, promoteur de la ligue, de demander son approbation officielle. Un courrier a même été déjà envoyé auprès de l'UEFA. Ben Jacobs précise dans un post sur X que le nouveau format comportera des qualifications annuelles et que la proposition comprend désormais quatre niveaux (étoile, or, bleu et « union ») avec 96 équipes au total. Dans la ligue étoile, soit la meilleure, il y aurait 16 équipes divisées en 2 groupes de 8. The Telegraph rajoute que chaque formation est supposée s'affronter à deux reprises (domicile/extérieur), ce qui ferait 14 rencontres de phase de groupes par équipe. Par la suite, les meilleurs clubs de chaque groupe se qualifient pour un Final 8. Il y aurait des quarts de finale en aller-retour (domicile/extérieur), des demi-finales en un match disputé sur terrain neutre puis la finale. Si l'on prend en compte toutes les rencontres à jouer, le vainqueur devrait disputer 18 matchs pour soulever le trophée... Encore un sacré paquet de matchs, qui seraient diffusés sur la plateforme Unify. Et ce gratuitement.