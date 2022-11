Uruguay - Corée du Sud, encore un 0-0

Dans : Mondial 2022.

Par Guillaume Conte

Dans un groupe H annoncé comme très serré, la Corée du Sud et l’Uruguay n’ont pas pu se départager et se quittent sur un score nul et vierge. En dehors d’un poteau pour la Céleste, puis d'une équerre sur une frappe de Valverde, le match, plutôt rythmé, a été bien cadenassé et débouche sur ce résultat nul plutôt logique. Ce nouveau 0-0 démontre que la pression et la tension sont surtout au rendez-vous et que le moindre point vaut cher. C’est déjà le 4e 0-0 de l’épreuve.