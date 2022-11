TV : France - Danemark, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Dans : Mondial 2022.

Par Alexis Rose

Après avoir parfaitement lancé sa Coupe du Monde 2022 face à l’Australie mardi (4-1), l’équipe de France doit désormais battre le Danemark, l’adversaire le plus coriace de sa poule, et se qualifiera ainsi pour les huitièmes de finale du Mondial.

Quelle heure pour France – Danemark ?

Champions du monde en titre, les Bleus ont fait honneur à leur statut pour leur entrée en lice face à l’Australie en début de semaine. Désormais en bonne posture, la France peut valider sa qualification pour les huitièmes de finale de ce Mondial 2022 dès ce week-end en battant le Danemark. Ce match aura lieu ce samedi 26 novembre à 17 heures au Stadium 974 de Doha, un stade de 45 000 places fabriqué… avec des conteneurs. L'arbitre de cette rencontre sera le Polonais Szymon Marciniak.



De retour au travail 👊 pic.twitter.com/lvf5YD0ZEN — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 23, 2022

Sur quelles chaînes suivre France – Danemark ?

Comme tous les matchs de l’équipe de France durant cette Coupe du Monde au Qatar, ce match entre la France et le Danemark sera diffusé sur deux chaînes, à savoir TF1 et beIN Sports 1. Sur la Une, le duo Grégoire Margotton - Bixente Lizarazu sera aux commentaires avec Saber Desfarges en bord terrain. Sur la chaîne qatarie, Christophe Josse et Daniel Bravo seront aux commentaires.

France / Danemark sur BeIN SPORTS 1 ce samedi à 17h pour le 2e match de groupe du Mondial.

Commentaires : C. Josse / D. Bravo https://t.co/7yZMZgKNaq pic.twitter.com/hSewfjYpBN — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) November 22, 2022

Les compos probables de France – Danemark :

Privée de Lucas Hernandez pour le reste de la compétition, sachant que le défenseur gaucher a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit contre l’Australie, la France veut faire contre mauvaise fortune bon cœur. Porté par Rabiot, Mbappé, Griezmann ou Giroud, le groupe de Didier Deschamps voudra continuer à engranger de la confiance face au Danemark avant de voir plus loin dans cette compétition.

Les Bleus continuent à récupérer et se préparer pour France-Danemark 👊#FiersdetreBleus pic.twitter.com/Ylp7K8Nji6 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 25, 2022

La compo probable de la France : Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, Théo Hernandez - Rabiot, Tchouaméni, Griezmann - Dembélé, Giroud, Mbappé.



Tenu en échec par la Tunisie lors de la première journée du Groupe D, le Danemark n’a plus le droit à l’erreur s’il veut voir la phase finale de cette Coupe du Monde. Pour continuer à y croire, le Danemark devra battre la France, comme cela avait été le cas en Ligue des Nations en juin puis en septembre dernier. Mais pour réaliser ce petit exploit de faire tomber les champions du monde, Kasper Hjulmand devra composer sans Thomas Delaney, blessé à un genou.

La compo probable du Danemark : Schmeichel – Andersen, Christensen, Kjaer – Kristensen, Hojbjerg, Eriksen, Maehle – Skov Olsen, Dolberg, Damsgaard.