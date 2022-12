TV : Argentine - Australie, sur quelles chaînes et à quelle heure ?

Dans : Mondial 2022.

Par Alexis Rose

Qualifié non sans mal après une défaite inaugurale contre l’Arabie Saoudite, l’Argentine débutera sa phase finale de la Coupe du Monde 2022 face à l’Australie.

Quelle heure pour Argentine - Australie ?

On a bien failli assister à un remake de la Coupe du Monde 2018 avec un France - Argentine dès les huitièmes de finale. Mais au terme d’une dernière journée rondement menée, avec une victoire contre la Pologne (2-0) mercredi, l’Albiceleste a finalement terminé première de son Groupe C, comme attendu. Par conséquent, le pays sud-américain hérite du second du Groupe D, à savoir l’Australie. Un match un peu déséquilibré au premier abord qui se jouera ce samedi 3 décembre à 20 heures au Ahmad bin Ali Stadium d’Al Rayyan au Qatar. L’arbitre de cette rencontre sera le Polonais Szymon Marciniak.

#Qatar2022 Cuerpo arbitral para @Argentina - #Australia 🇦🇺



Árbitro: Szymon Marciniak 🇵🇱

Asistente 1: Pawel Sokolnicki 🇵🇱

Asistente 2: Tomasz Listkiewicz 🇵🇱

Cuarto árbitro: Mario Escobar 🇬🇹 pic.twitter.com/h6cWgrEn78 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) December 1, 2022

Sur quelles chaînes voir Argentine - Australie ?

Après un alléchant Pays Bas - USA pour lancer les huitièmes de finale de ce Mondial 2022, le match Argentine - Australie sera le premier match de la phase finale à être diffusé en clair, puisque cette rencontre sera sur TF1 et aussi beIN SPORTS 1.

Les compos probables d’Argentine - Australie :

Défait par l’Arabie Saoudite lors de la première journée, l’Argentine s’est bien rachetée ensuite avec des victoires 2-0 contre le Mexique et la Pologne. Deux succès qui ont permis à l’Albiceleste de finir première de son groupe pour éviter la France en huitièmes. Pour cette rencontre face à l’Australie, Lionel Scaloni aura un groupe complet à sa disposition, avec notamment Lionel Messi, qui sera attendu au tournant pour porter son équipe vers les quarts.

La compo probable de l’Argentine : Martinez - Molina, Romero, Otamendi, Acuna - De Paul, Fernandez, Mac Allister - Di Maria, Messi, Alvarez.

Deuxième du groupe de la France à la surprise générale, l’Australie va jouer les huitièmes de finale de la Coupe du Monde pour la deuxième fois de son histoire après 2006. Grâce à d’étonnants succès contre la Tunisie (1-0) et le Danemark (1-0), l’Australie s’est offert le droit de jouer un match de gala contre l’Argentine. Une rencontre où les hommes de Graham Arnold n’auront rien à perdre et tout à gagner.

La compo probable de l’Australie : Ryan - Degenek, Souttar, Rowles, Behich - Leckie, Mooy, Irvine, Goodwin - McGee, Duke.