TF1: Jusqu'à 20 millions de personnes pour France-Angleterre

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

Le quart de finale du Mondial entre la France et l'Angleterre a permis à TF1 de pulvériser son record d'audience en 2022.

On doit avoir le sourire du côte de TF1 ce dimanche, puisque Mediamétrie a communiqué les audiences de samedi soir, et le match entre la France et l'Angleterre a établi un nouveau record pour l'année 2022 devant les autres matchs des Bleus dans ce Mondial au Qatar. En moyenne ce sont 17,7 millions de téléspectateurs qui étaient devant la Une avec même une pointe à 20,07 millions en fin de match. A noter que l'affiche Maroc-Portugal a réuni 7,7 millions de personnes un peu plus tôt dans la journée.