Samuel Eto'o frappe un Algérien au Qatar, ça part en vrille !

Dans : Mondial 2022.

Par Guillaume Conte

En marge du match entre le Brésil et la Corée du Sud, Samuel Eto'o a connu une fin de soirée mouvementée avec une altercation courte mais violente avec un fan algérien qui l'avait provoqué.

Les incidents à déplorer sont très rares lors de cette Coupe du monde au Qatar, et c’est à souligner tant les accrochages peuvent être nombreux lors de ce type de rassemblement dans les éditions précédentes. Mais dans la nuit de lundi à mardi, une scène houleuse a eu lieu aux abords du stade 974, après le match entre le Brésil et la Corée du Sud. En quittant le stade, Samuel Eto’o a été vite repéré et des fans principalement brésiliens ont posé avec lui pour faire des photos. La légende des Lions Indomptables a joué le jeu avant d’être sollicitée par un célèbre youtubeur algérien, qui avait visiblement préparé son coup. La scène, filmée par des personnes aux alentours, montre Samuel Eto’o s’énerver après une discussion lointaine avec le fan des Fennecs, tandis qu’une autre personne essaye de lui prendre sa caméra. Et c’est au moment où le youtubeur se baisse pour prendre sa caméra tombée au sol, que l’ancien attaquant du Real Madrid et du FC Barcelone lui assène un violent coup de pied.

Le match Algérie-Cameroun n'est pas digéré

Le journal hispanique La Opinion a révélé cette vidéo et a donné quelques détails. Le président de la fédération camerounaise a été rendu fou par des remarques désobligeantes, même si la teneur des propos n’a été confirmée que bien plus tard. Ces derniers temps, sur les réseaux sociaux ou aux abords des stades, les supporters camerounais ont fait remonter des provocations verbales de la part de nombreux fans algériens présents au Qatar, notamment depuis le houleux barrage entre les deux pays pour cette place à la Coupe du monde.

[VIDEO] Samuel Eto’o golpea peligrosamente a una persona al final del partido entre Brasil y Corea https://t.co/smWcShJBYE pic.twitter.com/aXacvIHIdM — La Opinión (@LaOpinionLA) December 6, 2022

Le journal La Opinion annonce que Samuel Eto’o n’a pas voulu évoquer cet incident quand il a été interrogé à ce sujet, et que ce sont bien ses proches qui ont tenté de saisir la caméra du Youtubeur dénommé Sadouni SM. Ce dernier s’est déjà filmé à plusieurs reprises au Qatar en train de s’en prendre aux supporters camerounais, les accusant d’avoir acheté le match de barrage contre l’Algérie. A noter qu’aucun policier n’était présent sur les lieux, et qu’aucune intervention n’a eu lieu sur le moment. Bien évidemment, les images peuvent laisser la place à des actions en justice, surtout que Sadouni SM a annoncé quelques heures plus tard qu’il était au commissariat pour porter plainte, sa caméra ayant été totalement détruite en plus des blessures physiques qu’il a subies. Sadouni SM a fait savoir qu’il allait faire appel à la justice du Qatar pour faire condamner Samuel Eto’o, même s’il a également reconnu lui avoir demandé combien il avait payé l’arbitre de fameux match Algérie-Cameroun.