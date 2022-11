Portugal : Anthony Lopes et Renato Sanches privés de Mondial

A quelques jours du Mondial 2022, le sélectionneur du Portugal Fernando Santos a communiqué sa liste de 26 joueurs avec plusieurs représentants de Ligue 1. On y retrouve effectivement les Parisiens Nuno Mendes, Danilo Pereira et Vitinha, mais pas leur coéquipier Renato Sanches, en difficulté pour ses débuts dans la capitale. A noter aussi l’absence du gardien de l’Olympique Lyonnais Anthony Lopes.

La liste du Portugal :

Gardiens : Diogo Costa (FC Porto), José Sa (Wolverhampton), Rui Patricio (AS Roma).

Défenseurs : Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Manchester City), Danilo Pereira (PSG), Pepe (FC Porto), Ruben Dias (Manchester City), Antonio Silva (Benfica), Nuno Mendes (PSG), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund).

Milieux : João Palhinha (Fulham), Ruben Neves (Wolverhampton), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), João Mário (Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton), Otavio Monteiro (FC Porto), Vitinha (PSG), William Carvalho (Betis).

Attaquants : André Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Gonçalo Ramos (Benfica), João Félix (Atlético Madrid), Rafael Leão (Milan AC), Ricardo Horta (Braga).

𝗧𝗵𝗲 𝗖𝗛𝗢𝗦𝗘𝗡 𝗢𝗡𝗘𝗦. ⚡🇵🇹 Senhoras e senhores, estes são os nossos eleitos que vão marcar presença no @FIFAWorldCup ! 🏆 #VesteABandeira



It's 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: this is our squad for the @FIFAWorldCup ! 🏆 #WearTheFlag pic.twitter.com/2LwDfWrVVG