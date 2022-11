CdM : Le Brésil surcoté, Mbappé avait raison

Dans : Mondial 2022.

Composé de grands joueurs dans toutes ses lignes, le Brésil fait partie des favoris de la Coupe du monde 2022. Mais pour certains observateurs, il est difficile de connaître le vrai niveau de la Seleção.

Les avis sont unanimes. Parmi les favoris de la Coupe du monde 2022, le Brésil est systématiquement annoncé aux côtés de l’équipe de France. Il faut dire que le sélectionneur Tite possède un groupe au moins aussi compétitif que celui de Didier Deschamps. Des gardiens aux attaquants, la Seleção peut compter sur des joueurs confirmés comme Alisson Becker, Marquinhos, Casemiro, Neymar ou Vinicius Junior. Et pourtant, les observateurs brésiliens restent prudents.

Le Brésil sans véritable test

Champion du monde en 1970, l’ancien attaquant Tostão constate que le Brésil ne s’est pas testé face aux meilleures nations européennes. « L’équipe a l’air très solide, mais ces quatre dernières années, elle n’a eu que des adversaires sud-américains, et quelques matchs amicaux avec des équipes asiatiques et africaines, qui lui sont inférieures, a souligné le Brésilien interrogé par l’AFP. Depuis lors, le Brésil n’a joué contre aucune bonne équipe européenne, c’est pour cela que mes doutes subsistent. L’Argentine l’a battu en finale de la Copa America en 2021. »

« Plusieurs équipes ont les épaules pour remporter la Coupe du monde, le Brésil notamment, a cité Tostão. Certains jeunes ont bien évolué l’année dernière. En plus de Neymar et des "anciens" comme Marquinhos et Thiago Silva, qui sont toujours en grande forme, nous avons Vinicius Jr, Raphinha, c’est une équipe organisée, mais je doute toujours. Le Brésil semblait également très bien parti avant le début de la dernière Coupe du monde et il a été éliminé par la Belgique (en quarts, ndlr). » Ces propos rappellent forcément la déclaration polémique de Kylian Mbappé, persuadé que les Européens partent un avantage étant donné qu’ils s’affrontent régulièrement.