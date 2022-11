Officiel : Sadio Mané finalement forfait pour la Coupe du Monde

Dans : Mondial 2022.

Par Alexis Rose

Initialement placé dans la liste du Sénégal malgré une récente blessure à la jambe droite, Sadio Mané ne disputera finalement pas la Coupe du Monde 2022.

Ce jeudi soir, la fédération sénégalaise a effectivement officialisé le forfait de sa vedette par l'intermédiaire du médecin de la sélection. Touché au péroné droit, l’attaquant du Bayern était resté à Munich pour se soigner, et il ne rejoindra donc jamais le Qatar pour disputer le Mondial avec son pays. Sachant que dans les jours à venir, il sera même opéré avant d'être absent pour plusieurs semaines.

La @Fsfofficielle souhaite un prompt rétablissement à son joueur Sadio Mané, forfait pour la Coupe du monde 2022. pic.twitter.com/1Df9WrKrmt — FSF (@Fsfofficielle) November 17, 2022

Ce forfait est un énorme coup dur pour les Lions de la Téranga, qui comptaient sur Mané pour aller le plus loin possible dans cette Coupe du Monde après avoir remporté la dernière CAN grâce à l’ancien joueur de Liverpool. Sans lui, le Sénégal tentera quand même de sortir de sa poule face aux Pays-Bas, le Qatar et l’Equateur.