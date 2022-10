Neymar viré du Mondial au Qatar, la promesse fatale

Dans : Mondial 2022.

Par Guillaume Conte

C'est le grand rendez-vous que Neymar attend depuis des mois, si ce n'est plus. Le numéro 10 du PSG est déchainé à l'approche du Mondial au Qatar, mais une terrible menace pèse sur lui.

Neymar a prévenu depuis un an, la Coupe du monde qui arrive désormais dans quelques jours au Qatar devrait être la dernière de sa carrière. Le numéro 10 du PSG n’a pas forcément l’envie de tout donner sur les terrains pendant encore de longues années, lui qui rêve d’une reconversion dans le poker. Cette perspective d’avenir tirée d’un documentaire sur sa vie avait mis un coup de froid sur la suite de sa carrière et avait clairement inquiété le PSG, qui venait de lui offrir un contrat très longue durée. Mais pour le moment, le Brésilien a balayé les doutes en réalisant un début de saison impeccable, tant sur le plan sportif que extra-sportif. Ultra-décisif sur le terrain, le milieu offensif ne rechigne sur aucun effort, pense au collectif et se montre inspiré pour faire jouer les autres.

Neymar dans la forme de sa vie

Un vrai régal qui fait bien évidemment saliver le Brésil, qui arrive au Qatar avec une petite « Dream Team » et se prend à rêver d’un nouveau sacre en Asie, après le triomphe de 2002. Clairement, Neymar est concentré comme jamais pour montrer son meilleur visage et soulever son plus grand titre avec la Seleçao. Les prochains jours seront déterminants puisque le « Ney » souvent considéré comme fragile physiquement, devra confirmer sa bonne forme tout en évitant les blessures. Il a forcément déjà le Mondial en tête, comme l’atteste son carton jaune pris de manière loin d’être hasardeuse contre le Maccabi Haïfa, ce qui le mettra au repos pour le dernier match de poule contre la Juventus.

Tout est donc fait pour que Neymar arrive au top au Qatar, même si le Brésil imagine ces derniers jours un scénario catastrophe qui verrait la FIFA le priver du tournoi international. En effet, s’il n’est pas le seul footballeur brésilien à soutenir Jair Bolsonaro dans les élections présidentielles très clivantes en Amérique du Sud, ses prises de position appuyées ne font pas toujours bon ménage avec la neutralité voulue par la FIFA. Dans un récent passage médiatique, Neymar avait ainsi affirmé que, s’il venait à marquer un but en Coupe du monde, il le célébrerait en faisant un geste avec ses deux mains afin de montrer le signe « 22 » qui est le numéro que les électeurs doivent indiquer dans l’isoloir s’ils veulent voter pour le candidat d’extrême-droite.

La FIFA suit ces dossiers de près

Une célébration qui pourrait causer un séisme, assure le magazine à grand tirage brésilien Veja. L’hebdomadaire de Sao Paulo, l’un des plus influents d’Amérique du Sud, affirme que la FIFA n’hésitera pas à se pencher sur les gestes de Neymar si celui-ci est clairement politisé. Le règlement de la Coupe du monde interdit toute manifestation d’ordre politique de toute nature, et rend ces gestes punissables de manière exemplaire si cela est fait est en pleine conscience. « Cela concerne tout athlète qui, lors d’un match de Coupe du monde, s’exprime de manière à s’associer à un gouvernement ou un groupe politique. La FIFA ouvre alors une enquête disciplinaire », souligne l’avocat brésilien Eduardo Carlezzo, spécialiste des droits du sport. Neymar ne peut donc désormais plus ignorer ce règlement, si tel était le cas, et s’expose donc à des sanctions s’il tient sa promesse d’afficher son soutien à Bolsonaro au Qatar. Pour de tels évènements, la FIFA a jusqu’à présent toujours donné des amendes ou des suspensions avec sursis, mais la suspension ferme du joueur en question fait bien partie des sanctions possibles prévues par le règlement.