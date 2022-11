Neymar croule sous la pression, le Brésil a la solution

Dans : Mondial 2022.

Par Corentin Facy

La Coupe du monde au Qatar avec le Brésil est sans conteste l’objectif suprême de la fin de carrière de Neymar.

A 30 ans, c’est sans doute le moment où jamais pour Neymar de gagner sa première Coupe du monde avec le Brésil. A deux jours du coup d’envoi du Mondial au Qatar, le n°10 du Paris Saint-Germain en a pleinement conscience. Il faut dire que la sélection brésilienne est armée comme jamais avec Neymar mais également Vinicius, Raphinha, Richarlison ou encore Lucas Paqueta. L’armada offensive de l’équipe de Tite est impressionnante, d’autant plus que le leader de cette équipe, à savoir Neymar, est dans une forme resplendissante. Ultra-décisif avec le PSG durant la première partie de saison, l’ex-star du FC Barcelone arrive au Qatar affûté comme jamais et prêt à tout pour décrocher la sixième étoile du Brésil. Dans des propos prononcés en conférence de presse, son coéquipier en club et en sélection, Marquinhos, a confirmé que Neymar avait consenti beaucoup de sacrifices pour arriver au Qatar en pleine bourre.

Neymar arrive plus affûté que jamais au Mondial

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

« La pression et cette étiquette de leader technique sont inévitables pour lui, ça a toujours été comme ça depuis qu'il est en Seleçao. C'est normal quand on voit tout ce qu'il est capable de faire et les qualités qu'il a. Mais il fait face. Il arrive à la Coupe du monde dans une excellente forme physique. Je suis avec lui tous les jours, je sais à quel point il s'est préparé, à quel point il est concentré sur le projet, à quel point il a renoncé à sa vie de tous les jours. C'est mon ami proche, je peux vous garantir à 100 % ce que je dis. Mais je lui dis toujours qu'il n'a pas à porter plus de poids que les autres. Il y a des joueurs expérimentés autour de lui pour le soutenir, et des jeunes qui prennent leurs responsabilités. On a beaucoup d'options aujourd'hui offensivement, avec une grande diversité de profils et c'est l'un de nos points forts. La division du leadership, c'est aussi la division des responsabilités » a confié Marquinhos, plutôt confiant à l’aube de cette Coupe du monde et qui espère comme tout le peuple brésilien que Neymar répondra aux attentes placées en lui au Qatar.