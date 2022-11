Messi se fait cracher dessus par le fils de Maradona

Dans : Mondial 2022.

Par Guillaume Conte

C'est encore et toujours le choc en Argentine après la défaite face à l'Arabie Saoudite. Lionel Messi s'est fait remettre à sa place par le fils de Diego Maradona.

La douche froide subie par l’Argentine a délié les langues au sein du pays sud-américain. Arrivés avec le statut d’outsider en raison de leur superbe série de matchs sans défaite, leur parcours convaincant en éliminatoires, et une belle victoire 3-0 face à l’Italie l’été dernier, l’Albiceleste est tombée de haut dès son premier match. Une défaite face à l’Arabie Saoudite (1-2) et c’est d’ores et déjà la qualification pour le prochain tour de la Coupe du monde qui est remise en cause. Une Argentine accusée d’être vieillissante, et dont le leader Lionel Messi, uniquement buteur sur pénalty, n’a pas échappé aux critiques. Si tout n’est pas encore à brûler au sein des troupes de Lionel Scaloni, une voix qui porte en Argentine est tombée sur le meneur de jeu du PSG. Sept fois Ballon d’Or, La Pulga est logiquement considérée comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, pour son efficacité, son sens du but et de la passe, et aussi sa longévité au plus haut niveau. Mais pour le fils de Diego Maradona, né en Italie mais qui a toujours déclaré sa flamme au pays de son père, le débat n’a vraiment pas lieu d’être.

Ceux qui ne comprennent rien au football

“Que la gente confíe, que este grupo no los va a dejar tirados”



« La comparaison entre Messi et mon père est faite par ceux qui ne comprennent vraiment rien au football. Ce sont deux cas totalement différents », a balancé Diego Maradona Junior sur Radio Marte. Une attaque qui a forcément été soutenue au pays à l’heure où Lionel Messi semble bien loin de porter l’Argentine jusqu’au titre mondial, comme avait pu le faire El Pibe de Oro. Mais pour le moment, c’est la soupe à la grimace à Buenos Aires et on ne parvient pas à comprendre le tremblement de terre de ce premier match. « Je ne veux pas tout de suite tout mettre sur le dos de Lionel Messi. J’ai été comme tout le monde dévasté par cette défaite. Je trouve que c’est difficile à croire que c’est réellement arrivé. Perdre contre l’Arabie Saoudite, c’est fou. Ils avaient peur, c’est fou », a balancé Diego Maradona Junior, qui sait que tout l’Argentine se prépare à tomber sur Lionel Scaloni et Lionel Messi si jamais la sélection ne passait pas le premier tour, ou même n’allait pas beaucoup plus loin dans la compétition.