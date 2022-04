Qatar 2022 : Les supporters français crient à l'arnaque

Dans : Mondial 2022.

Par Nicolas Issner

Il ne faudra compter que sur une poignée de supporters français pendant la Coupe du monde 2022 qui aura lieu du 21 novembre au 18 décembre prochain au Qatar. Les plus fervents supporters, appartenant au groupe des Irrésistibles Français, sont dépassés par les prix et le contexte de la compétition.

« En Russie nous étions 600, si on est 50 au Qatar ce sera déjà exceptionnel » a lancé Anne Costes, vice-présidente du groupe des Irrésistibles Français. Pourquoi les supporters tricolores seront si peu pour encourager l'Équipe de France l'hiver prochain ? L'argent. « Moi, par exemple, j'ai fait toutes les compétitions depuis la Coupe du monde 2006 et je n'irai pas au Qatar car c'est beaucoup trop cher. Assister à la finale revient par exemple à lâcher 3 000 euros ! 620 euros pour un billet de match (contre 400 en Russie), 1500 euros environ pour le billet d'avion et le Qatar nous oblige à prendre au moins trois nuitées sur place, ce qui est inédit et aberrant alors qu'on risque de manquer d'hébergement. Du coup, la facture monte très vite et moi, je ne peux pas me le permettre » a confié la vice-présidente des Irrésistibles Français à Eurosport. Mais ce n'est pas tout. Accueillir autant de supporters dans un si petit pays, 1.400 fois plus petit que la Russie, pose problème.

Des logements inaccessibles et hors de prix

La billetterie de la #CDM2022 est ouverte aux supporters qui ont eu la joie de découvrir 10% de frais de gestion ajoutés aux billets des matchs éliminatoires. 🥳

De quoi mettre à jour le tableau de l'évolution des prix.

Mais il parait que c'est la CDM la - chère depuis Mexico86. pic.twitter.com/cZztDI53UR — 𝙸𝚛𝚛𝚎́𝚜𝚒𝚜𝚝𝚒𝚋𝚕𝚎𝚜 𝙵𝚛𝚊𝚗𝚌̧𝚊𝚒𝚜 ⭐️⭐️ (@IF_Supporters) April 6, 2022

Dormir dans des campings dans le désert ? Non, vous ne rêvez pas. Chaque lit devra être payé à prix d'or pour être occupé. Un véritable casse-tête pour Anne Costes et les Irrésistibles Français alors qu'environ 1.2 million de supporters sont attendus au Qatar, pays de 2.5 millions d'habitants. « On ne peut réserver des hébergements que si on a des billets de match, précise Anne Costes. Or, il faut attendre le 31 mai pour savoir si on a réussi à obtenir un billet. Je n'ai aucune assurance qu'il restera alors des hébergements et les logements les moins chers sont loin de Doha. » Cette Coupe du monde va permettre aux personnalités les plus riches de profiter un maximum. Il est d'ailleurs possible de dormir dans un stade, après avoir réservé une chambre attitrée, pour 67.000 euros la nuit. Mais ces stars ou influenceurs n'ont pas les mêmes valeurs que les Irrésistibles Français et l'ensemble des supporters de football. Il y a un cruel manque d'information de la part de la FIFA et du gouvernement qatari concernant les logements. « Il est effectivement proposé un camping mais rien n'est expliqué, on voit simplement une tente dans le désert sans connaître les prestations, continue la vice-présidente des IF. Enfin, les hébergements de groupe n'existent pas au-delà de 6 personnes et pour un groupe comme le nôtre, c'est problématique » a conclu la responsable de l'association de supporters tricolores. Lors des matchs de la France, il est prévu, en cas de manque de supporters, de donner des drapeaux tricolores aux spectateurs locaux ou neutres. Didier Deschamps et les Bleus tenteront de remporter une troisième couronne mondiale dans un contexte particulier.