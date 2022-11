Le Mondial au Qatar, le terrible aveu de la FIFA

Dans : Mondial 2022.

Par Corentin Facy

Dans quelques jours, la planète football vivra au rythme de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Le choix de l’attribution du Mondial au Qatar a été largement critiqué et cela pour différentes raisons ces derniers mois : conditions des travailleurs pour la construction des stades, scandale écologique… Le Qatar a pris cher et continue d’être vivement critiqué à quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde. A l’époque, c’est un certain Sepp Blatter qui était aux commandes de la FIFA. Et plus de dix ans après l’attribution de la Coupe du monde au Qatar, l’ancien dirigeant de l’instance internationale est sorti du bois pour… critiquer l’attribution du Mondial 2022 au Qatar. Une déclaration qui ne manquera pas de surprendre à quelques jours du coup d’envoi de la compétition la plus suivie de la planète.

Mondial au Qatar, Sepp Blatter plaide coupable

« L’attribution de la Coupe du monde au Qatar a été une erreur. Le football et la Coupe du Monde sont trop grands pour cela (...) J'en portais à l'époque la responsabilité en tant que président de la FIFA » a-t-il estimé dans une interview au groupe suisse Tamedia. L’ancien président de la FiFA estime que, quatre ans après la Coupe du monde en Russie en 2018, une attribution du Mondial aux Etats-Unis aurait été un bon signal. « Cela aurait été un geste de paix si les deux adversaires politiques avaient organisé la Coupe du monde l'un après l'autre » a ajouté Sepp Blatter, qui regrette amèrement l’attribution de cette compétition au Qatar, mais qui se réveille un peu tard pour manifester son désaccord. Aujourd’hui âgé de 86 ans, le dirigeant suisse s’est largement éloigné du monde du football. Il y a encore trois mois, il était accusé d’escroquerie à la FIFA mais à l’instar de Michel Platini, Sepp Blatter a finalement été acquitté par la justice suisse. Pour rappel, le Mondial au Qatar débutera le 20 novembre prochain à Doha…