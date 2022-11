Le Maroc se fait respecter par la Croatie

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

Mondial 2022

Al Bayt Stadium (Al Khor)

Croatie et Maroc : 0 à 0

Finaliste du Mondial 2018 en Russie, la Croatie entrait dans la compétition face au Maroc ce mercredi. Et c'est peu dire que la copie rendue par Luka Modric et ses coéquipiers n'a pas du tout été à la hauteur des attentes, les joueurs croates étant tenus en échec par des Lions de l'Atlas qui n'ont pas réellement été débordés. Dans un groupe où il y a la Belgique et le Canada s'affronteront à partir de 20 heures, tout semble possible tant la Croatie semble peu inspirée à l'entame du Mondial 2022, il y a quatre ans, cette équipe avait gagné la totalité de ses matchs du premier tour. Pour le Maroc, le résultat est plutôt bon, même s'il y avait probablement mieux à faire.