Le Maroc et la France qualifiés, 74 personnes interpellées à Paris

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

La qualification du Maroc et de la France a provoqué des scènes de liesse à Paris. Mais des voyous ont profité de l'occasion pour provoquer des incidents.

La joie était énorme chez les supporters des Lions de l’Atlas après la victoire de leur équipe contre le Portugal en quart de finale du Mondial 2022, et celle des fans de l’équipe de France n’était pas moindre après le succès contre l’Angleterre. Les deux pays vont désormais s’affronter mercredi pour une place en finale de la Coupe du Monde, et cela suscite de l’enthousiasme, la communauté marocaine étant nombreuse en France. Seul problème, samedi soir, alors que la fête battait son comble sur les Champs-Élysées et autour, des individus ont voulu en profiter pour semer le chaos et éventuellement commettre des larcins au détriment de différentes boutiques. Des affrontements ont éclaté avec les forces de l’ordre présentes en masse à cette occasion et selon la Préfecture de Police, ce sont 74 personnes qui ont été interpellées pour avoir brisé des vitrines, brûlé des véhicules et attaqué des policiers à coups de projectiles.

CRS et gendarmes en force pour éviter les incidents

Consultez notre communiqué de presse sur le dispositif de sécurisation et de circulation mis en place par la @prefpolice à l’occasion des matchs du 10 décembre 2022 dans le cadre de la #FIFAWorldCupQatar2022 ↩️#ANGFRA #PORMAR pic.twitter.com/UUBpVhqf4a — Préfecture de Police (@prefpolice) December 9, 2022

Pour la demi-finale de mercredi, qui opposera la France au Maroc, la Préfecture de Police a d’ores et déjà prévenu qu’elle allait mettre en place un dispositif similaire à celui de samedi soir, à savoir 1.200 policiers et gendarmes présents dès l’après-midi pour sécuriser les Champs-Élysées et ses alentours. Cependant, si certains veulent récupérer politiquement ces incidents, il faut rappeler que des milliers de supporters des deux pays se sont très bien tenus, et que c'est une infime minorité qui a gâché la fête, et probablement pas des supporters de football.