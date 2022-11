La Tunisie accroche le Danemark au courage !

Dans : Mondial 2022.

Par Corentin Facy

Mondial 2022

Danemark - Tunisie : 0-0

Education City Stadium (Al Rayyan)

Dans le groupe de la France, le Danemark a été accroché par une vaillante équipe de la Tunisie.

En attendant le match entre la France et l’Australie ce mardi soir, Didier Deschamps et son staff ont pu visionner l’autre rencontre du groupe entre le Danemark et la Tunisie. Largement favoris sur le papier, les Danois avaient le monopole du ballon en première mi-temps mais se heurtaient à de vaillants Tunisiens. En plus d’être bien en bloc, la Tunisie se montrait dangereuse offensivement avec un but logiquement refusé pour hors-jeu et une énorme occasion sauvée par Kasper Schmeichel avant la mi-temps.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Herrelandsholdet (@herrelandsholdet)

La seconde période, également équilibrée, voyait les deux équipes se livrer un duel intense et dans le temps additionnel, le Danemark pensait avoir fait le plus dur avec une situation de potentiel penalty vérifiée par l’arbitre. Malgré les espoirs d’Eriksen et compagnie, le penalty n’était pas accordé au Danemark, accroché assez logiquement par une équipe de la Tunisie dont la France devra se méfier. Ce résultat nul (0-0) arrange les Bleus qui peuvent prendre seuls la tête du groupe ce mardi soir en cas de victoire contre l’Australie.