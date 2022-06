L'Australie rejoint la France au Mondial, son gardien remplaçant met le feu !

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

Pendant que la France ce lundi soir jouait contre la Croatie au Stade de France, l’Australie et le Pérou disputaient un barrage pour obtenir un ticket pour le Mondial au Qatar et intégrer le groupe D avec les Bleus, le Danemark.

Disputé dans la chaleur du stade d’Al Rayyan (Qatar), ce match de barrage se jouait sous haute tension et cela s’est ressenti avec deux formations très prudentes, même si l’Australie s’est tout de même procurée deux grosses occasions à la fin de temps réglementaire. Aucune des deux équipes n’ayant fait la différence (0-0), on allait jusqu’à la prolongation, et c’est cette fois le Pérou qui se montrait le plus dangereux, Ryan étant tout heureux d’être suppléé par son poteau sur une tête de Flores (108e). Mais encore une fois, l’Australie et le Pérou restaient muets, et c’est donc aux tirs au but que se jouait ce ticket en or pour le Mondial 2022. Et à ce petit jeu, c'est l'Australie qui s'en tirait après un dernier arrêt de son gardien remplaçant, Redmayne, entré à l'ultime minute et qui faisait un show incroyable pendant la séance des tirs au but (0-0, 5 tab 4).