France-Maroc : Un adolescent meurt à Montpellier pendant les célébrations

Dans : Mondial 2022.

Par Guillaume Conte

La demi-finale de Coupe du monde entre la France et le Maroc a permis aux Bleus de valider leur billet pour la finale. Un drame a eu lieu à Montpellier dans les célébrations.

La France en finale, cela a été dignement fêté après la rencontre, malgré la froideur ambiante, et principalement sans incidents. Malheureusement, la fête a été gâchée du côté de Montpellier, où un adolescent de 14 ans a perdu la vie dans le quartier de la Paillade. Le préfecture de l’Hérault a annoncé le décès du jeune homme amené en état d’urgence absolue à l’hôpital après s’être fait rouler dessus par une voiture qui a pris la fuite. Au premier stade de l’enquête, le conducteur aurait pris la fuite après avoir percuté le jeune homme en faisant demi-tour, alors qu’il était encerclé par une vingtaine de personnes. L’enquête a été immédiatement confiée à la sureté départementale, qui a bon espoir de retrouver rapidement le conducteur, lequel a abandonné son véhicule peu après les faits selon Le Midi Libre.

167 arrestations en France

Dans cette soirée annoncée comme agitée quelque soit le résultat de la rencontre, 10.000 policiers avaient été mobilisés dans tout le pays, alors que le rassemblement n’a pas été aussi massif que prévu sur les Champs-Elysées notamment. Le froid et la crainte de débordements n’a amené que 25.000 personnes sur l’avenue la plus célèbre du monde selon les forces de l’ordre. Cela a tout de même débouché sur 167 arrestations, dont 145 uniquement à Paris. Malgré des températures négatives, Lille et Strasbourg ont fêté cet évènement qui devient une bonne habitude dans la joie et sans incidents majeurs, tout comme à Marseille ou Bordeaux. En revanche, une grande bagarre a éclaté à Lyon, avec notamment la présence de groupuscules d’extrême-droite, même si l’intervention rapide de la police a permis d’apaiser la situation.