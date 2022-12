CdM : Messi pour la légende, Gignac trahit la France

Dans : Mondial 2022.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche, l'équipe de France affrontera l'Argentine en finale de la Coupe du monde. Le duel entre Leo Messi et Kylian Mbappé est déjà très attendu.

La pression monte logiquement à quelques heures de la grande finale de la Coupe du monde entre l'Argentine et la France. Les deux nations veulent décrocher une troisième étoile historique. Et d'autres enjeux sont aussi de la partie pour Leo Messi et Kylian Mbappé. Le septuple Ballon d'Or court après un premier sacre en Coupe du monde quand le Parisien pourrait faire l'exploit de remporter son deuxième Mondial de suite. Certains fans et observateurs ne savent d'ailleurs pas vraiment qui ils soutiendront ce dimanche. Pour André-Pierre Gignac, il serait d'ailleurs magnifique que Leo Messi soit titré avec l'Argentine...

Messi, Gignac va croiser les doigts

Dans un entretien à Fox Sports, l'ancien joueur de l'OM a en effet indiqué qu'il aimerait beaucoup voir Leo Messi décrocher la Coupe du monde pour tout ce que l'Argentin a accompli. « Aujourd'hui, en Argentine, ils veulent gagner la Coupe du monde pour Messi. Je suis Français, mais j'aimerais que Messi soulève la Coupe du monde parce qu'il le mérite pour l'ensemble de sa carrière. Son comportement est celui d'un leader. (...) Il a encore beaucoup de magie », a notamment indiqué André-Pierre Gignac, impatient d'assister à cette nouvelle finale de la Coupe du monde. Lors du dernier affrontement dans un Mondial entre les deux formations, c'est la France qui s'était imposée sur le score de 4 buts à 3. C'était en Russie en 2018 pour le compte des huitièmes de finale. Ce jour-là, Kylian Mbappé avait inscrit un doublé et déjà mis à mal les rêves de Leo Messi. Nul doute que la Pulga aura à coeur de rectifier le tir ce dimanche. Il ne manquera en tout cas pas de soutien, entre les supporters présents au stade et les admirateurs du monde entier, Français ou non...