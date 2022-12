France-Argentine, il annonce une bonne purge

Dans : Mondial 2022.

Par Mehdi Lunay

Ce dimanche, c'est presque une finale de rêve qui sera offerte pour clôturer cette coupe du monde 2022. France-Argentine avec Messi contre Mbappé. Toutefois, malgré les stars sur le terrain, Jimmy Algerino s'attend à tout sauf à un grand match.

Un duel de doubles champions du monde, voilà ce que représente cette 22e finale de coupe du monde. Le France-Argentine de dimanche fait saliver tous les observateurs, conscients de l'enjeu historique que signifie ce match. D'un côté, Lionel Messi tentera pour la dernière fois de remporter le graal ultime pour lui et pour son pays. De l'autre, l'Equipe de France de Kylian Mbappé et Antoine Griezmann peut réaliser l'exploit de devenir la première formation à conserver son titre mondial en 60 ans. Autant dire que ce match est attendu avec impatience dans le monde et plus particulièrement en France.

Une finale soporifique, Algerino prévient tout le monde

Toutefois, chez les consultants hexagonaux, tous ne sont pas aux anges à quelques heures de l'épilogue du Mondial. C'est le cas de Jimmy Algerino. L'ancien joueur du PSG est dubitatif sur la qualité du spectacle qui sera proposée sur la pelouse du Lusail Stadium. Pour lui, au vu de ce qu'ont montré Français et Argentins dans cette coupe du monde, une bonne sieste est à craindre pour les téléspectateurs.

@JimmyAlgerino "Je pense que ce sera soporifique, c'est souvent le cas côté argentin. Il y aura, forcément, des coups d'éclats. Je pense que les Bleus vont les faire déjouer pour obtenir ce qu'ils veulent." — Europe 1 Sport (@Europe1Sport1) December 17, 2022

« Je pense que dans le jeu ça va être soporifique, il ne faut pas s’attendre avec l’Argentine à des matches et à un jeu extraordinaires. Après... des coups d’éclats, oui. Par contre, je pense que même au niveau de l’Équipe de France ça va être essayer de faire déjouer l’équipe adverse pour, à la fin, obtenir ce que l’équipe veut. Et, pour l’Argentine, c’est d’être champion du monde. Donc, ils vont tout faire, tous les joueurs, le staff va se mettre vraiment à la merci de Messi pour pouvoir l’amener là où ils veulent l’amener, à la coupe du monde », a t-il expliqué sur Europe 1. Une analyse qui ne devrait pas émouvoir Lionel Scaloni et Didier Deschamps, lesquels n'auront aucun scrupule à sacrifier le jeu pour l'enjeu. Leurs supporters comprendront aisément, surtout en cas de succès ce soir.