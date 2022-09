CdM 2022 : La promesse de Haaland pour une star du PSG

Dans : Mondial 2022.

Par Mehdi Lunay

L'été 2022 a fait du bien à Neymar. Le prodige brésilien affiche un niveau retrouvé avec le PSG. De quoi promettre de belles choses en Ligue des champions, mais pas que. Erling Haaland s'attend à un Neymar au top de sa forme au Qatar.

Le fêtard et le joueur de poker de service, c'est terminé. Neymar ne veut plus être un intermittent du spectacle avec le PSG sur le terrain. Son début de saison est à la hauteur de ce constat. Meilleur buteur de Ligue 1 avec huit réalisations, deuxième meilleur passeur du championnat également, il a aussi trouvé le chemin des filets en Ligue des champions sur la pelouse du Maccabi Haifa. Plus décisif dans les chiffres, il donne l'impression de retrouver le plaisir de jouer dans les faits. La magie de Neymar est revenue avec des gestes de classe comme sa passe décisive d'une louche pour Mbappé contre la Juventus.

Un grand Neymar au Qatar, Haaland le pressent

Tout le monde s'accorde à dire que Neymar est en pleine bourre en ce début de saison. Toutefois, pour l'heure, les adversaires rencontrés furent globalement à la portée du Brésilien et du PSG. Arrivera t-il à maintenir ce niveau dans les prochaines semaines avec le PSG et la Seleçao ? Erling Haaland pense que oui. Le Norvégien était interrogé par le média sud-américain TNT sur ses modèles brésiliens. Ronaldo, Ronaldinho entre autres mais Neymar suscite aussi son intérêt.

Haaland est impatient de voir Neymar au Qatar !https://t.co/xhQwiwgBRi — Foot Mercato (@footmercato) September 17, 2022

Pour le grand buteur de Manchester City, l'artiste brésilien du PSG est très impressionnant en ce moment et cela promet pour la coupe du Monde 2022 prévue dans deux mois. « Et vous avez toujours Neymar, qui a été incroyable. [...] Ce sera cool à voir lors de la Coupe du monde. S’il maintient son niveau jusque-là, il pourrait faire très mal », a t-il confié à TNT. Non-qualifié avec sa sélection norvégienne, Erling Haaland va savourer pleinement les performances qataries de Neymar depuis son canapé.