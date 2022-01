Eric Cantona crache sur le Qatar et son Mondial

Dans : Mondial 2022.

Plutôt discret ces derniers temps, Eric Cantona a décidé de s’en prendre violemment à la Coupe du monde qui aura lieu à la fin de l’année au Qatar.

L’ancienne légende de Manchester United avait déjà fait savoir que ce rendez-vous du football mondial était une aberration à ses yeux, et il l’a répété de vive voix dans un entretien au Daily Mail. L’ex-international français a fait savoir qu’il ne regarderait pas l’épreuve, même s’il avoue ne pas être surpris de voir que tout le monde du football allait se rendre sans sourciller au Qatar, le business passant bien avant le sportif aux yeux de tous. Un boycott qui fait toujours parler, notamment en Angleterre ou dans les pays scandinaves, même si cela pourrait se résumer à quelques actions coup de poing à l'approche de l'épreuve. En tout cas, pour Eric Cantona, ce Mondial n'a aucune justification possible.

Le Qatar n'est pas un pays de football

Eric Cantona:



'I will NOT watch the Qatar World Cup. Thousands of workers have died building the stadiums... The decision to let them host is all about money and there will be no lasting legacy.'



(Daily Mail) pic.twitter.com/JzNnxzHmSI — Footy Accumulators (@FootyAccums) January 12, 2022

« Pour être honnête, je ne me soucie pas vraiment de la prochaine Coupe du monde, qui n'en est pas une, selon moi. Au cours des dernières décennies, beaucoup d'événements comme les Jeux olympiques ou les Coupes du monde se sont déroulés dans des pays émergents, comme la Russie ou la Chine. Mais le Qatar, ce n'est pas le pays du football. Je ne suis pas contre l'idée d'organiser une Coupe du monde dans un pays où il est possible de développer et de promouvoir le football, comme en Afrique du Sud ou aux États-Unis dans les années 90. Le Qatar n'a aucun potentiel footballistique. Il n’y a rien. Des stades vides. C'est seulement une question d'argent. Ce n'est qu'une question d'argent et la façon dont ils ont traité les gens qui ont construit les stades est horrible. Et des milliers de personnes sont mortes. Et pourtant, nous allons fêter cette Coupe du monde », a balancé Eric Cantona, qui aurait aimé que le football conserve jusqu’au bout son côté populaire. Car l’ancien numéro 7 des Red Devils ne crash pas non plus aveuglement sur le football, et reconnait que ce sport est l’un des rares où, peu importe d’où vous venez, peu importe votre niveau de vie, le chemin vers le sommet existe si vous êtes le meilleur. « Si la méritocratie existe dans le football, c’en est même l’essence, c’est vraiment surprenant de voir que les gens ont voté pour une Coupe du monde au Qatar », a balancé le King. Pas si surprenant, quand on apprend que la FIFA anticipe des revenus de 3,3 milliards d’euros pour cet évènement.