CdM : USA - Pays de Galles fait un tabac, TF1 à la fête

Dans : Mondial 2022.

Par Corentin Facy

L’affiche du lundi soir entre le Pays de Galles et les Etats-Unis a permis à TF1 de signer la meilleure audience de la soirée.

Une partie des Français avait promis de boycotter la Coupe du monde 2022 au Qatar et logiquement, les diffuseurs pouvaient nourrir quelques inquiétudes. Les premiers chiffres d’audience vont rassurer tout le monde, à quelques heures de l’entrée en lice de l’Equipe de France contre l’Australie ce mardi à 20 heures. Et pour cause, TF1 a signé la meilleure audience de la soirée de lundi soir avec une affiche pourtant ordinaire entre les Etats-Unis et le Pays de Galles. Avec 3,98 millions de téléspectateurs, la première chaine de France a signé une part d’audience de 17 % et s’est ainsi placé en tête devant M6 qui diffusait « Cauchemar en cuisine » avec Philippe Etchebest. Un chiffre d’audience très correct pour TF1 et qui va rassurer les diffuseurs ainsi que les annonceurs alors qu’un boycott partiel du Mondial au Qatar était craint.