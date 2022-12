Cdm : Mourinho reçoit une offre « Special Two » du Portugal

Dans : Mondial 2022.

Le Portugal prépare un grand ménage après la désillusion de la Coupe du monde 2022. Après la défaite surprise face au Maroc en quart de finale, la fédération souhaite entamer une nouvelle ère avec José Mourinho dans ses rangs.

En place depuis 2014, Fernando Santos a écrit les plus belles pages de l'histoire du Portugal avec un titre de champion d'Europe en 2016 et une victoire lors de la Ligue des Nations 2019. Malgré ses succès, Santos n'est pas intouchable et la fédération portugaise songe à mettre un terme à son contrat selon les informations d'A Bola. Le technicien portugais est censé rester sur le banc de la Seleçao jusqu'en 2024. Mais son style de jeu trop défensif et sa capacité à gérer le groupe ont été remis en cause lors de la Coupe du monde au Qatar. Son successeur a déjà été ciblé par le Portugal, et il s'agit d'un autre entraîneur portugais en la personne de José Mourinho.

Mourinho coach de l'AS Roma et du Portugal ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jose Mourinho (@josemourinho)

Selon les renseignements du Corriere dello sport, la fédération portugaise pense au Special One pour prendre la tête du Portugal. Le technicien de 59 ans serait également intéressé pour entraîner une sélection. Une fonction qu'il n'a pas encore occupée depuis le début de sa carrière d'entraîneur. José Mourinho est néanmoins toujours le coach de l'AS Roma. Le Portugal souhaite en effet que l'ancien milieu de terrain soit l'entraîneur du club de la Louve et le sélectionneur du Portugal. Une double casquette pour le natif de Setúbal qui avait déjà confié son intérêt pour superviser une sélection nationale lors d'un entretien avec le journal The Sun en juin 2021. « On m'a déjà proposé de prendre les rênes de l'Angleterre quand j'ai quitté Chelsea mais j'ai réalisé que c'était trop tôt pour moi. Puis on m'a offert le Portugal quand j'étais au Real Madrid. C'était une offre folle pour un travail à temps partiel. C'est le genre de travail que je pense apprécier plus tard » avait déclaré le tacticien portugais. Reste à savoir si cette fois, Mourinho acceptera de diriger son pays et si cette proposition étonnante ira jusqu'au bout.