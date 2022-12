CdM : Le Japon élimine l'Allemagne, l'Espagne passe en tremblant

3e journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2022 :

Al Bayt Stadium (Al Khor, Qatar).

Costa Rica - Allemagne : 2-4.

Buts : Tejeda (59e), Vargas (70e) pour le Costa Rica ; Gnabry (10e), Havertz (73e, 85e), Fullkrug (90e+1) pour l’Allemagne.

It's all over. We're out 😞



We did what we had to tonight, but over the three games, it wasn't enough.#GER #FIFAWorldCup #CRCGER pic.twitter.com/jzXQhE9OgH