CdM : Le clan de Cristiano Ronaldo crache sur le Qatar

Dans : Mondial 2022.

Par Corentin Facy

Le Mondial 2022 n’aura pas été celui de la consécration pour Cristiano Ronaldo, remplaçant avec le Portugal et éliminé dès les quarts de finale.

Titulaire lors des matchs de groupes, Cristiano Ronaldo a fait les frais des choix de Fernando Santos à compter des huitièmes de finale. La victoire contre la Suisse sans CR7 a conforté l’entraîneur portugais dans ses choix pour le quart de finale contre le Maroc, un match que l’ex-attaquant de Manchester United a également débuté sur le banc. Entré peu après la mi-temps, Cristiano Ronaldo n’a pas réussi à empêcher la défaite du Portugal et l’élimination dès les quarts de finale. Une défaite très difficile à avaler pour Ronaldo, en larmes après la défaite de la Seleçao, mais qui refuse de mettre un terme à sa carrière internationale pour le moment. Sur son compte Instagram, la sœur de Cristiano Ronaldo a de son côté fait un bref bilan de ce Mondial au Qatar. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Katia Aveiro ne gardera pas non plus un souvenir impérissable de cette compétition.

La soeur de Cristiano Ronaldo critique le Mondial 2022

« La pire Coupe de tous les temps… qui nous a heureusement donné une grande finale. Quel match. Félicitations à l’Argentine » a lancé la sœur de Cristiano Ronaldo, faisant certainement allusion à l’arbitrage plus que doutable en faveur de l’Argentine et de Lionel Messi, l’ennemi juré de Cristiano Ronaldo, ainsi que de l’élimination trop précoce du Portugal. La sœur de CR7 a néanmoins tenu à envoyer un message positif en conclusion de sa story sur Instagram en félicitant un certain Kylian Mbappé, dont l’idole n’est autre que Cristiano Ronaldo. « Ce garçon est irréel. Quel avenir radieux vous attend. Incroyable » a publié la sœur de l’international portugais, un brin mauvaise joueuse et qui ne gardera donc pas un très bon souvenir de cette Coupe du monde au Qatar. Un sentiment certainement partagé par des millions de Portugais, très déçus par le parcours de leur équipe, et par son frère, qui espérait sortir de sa mauvaise saison avec une grande performance au Qatar.