CdM : L'Argentine gagne le groupe, la Pologne peut souffler

Dans : Mondial 2022.

Par Mehdi Lunay

Coupe du monde 2022, groupe C, 3e journée

Pologne-Argentine 0-2

Buts : MacAllister (47e), Alvarez (68e)

Arabie saoudite-Mexique 1-2

Buts : Al Dawsari (90e+5) pour l'Arabie saoudite ; Martin (47e), Chavez (52e) pour le Mexique

Reboostée par son succès face au Mexique, l'Argentine devait finir le travail face à la Pologne classée juste devant elle. Un statut de leader invisible dans ce match largement dominé par les Argentins. Les Polonais avaient décidé d'être prudents et de tenir le match nul. Szczesny était solide pour dégoûter les coéquipiers de Lionel Messi. Juste avant le repos, il concédait un penalty discutable pour avoir donner un coup sur le visage de la Pulga. Il se reprenait bien en détournant le tir du joueur du PSG. En seconde période, il devait s'incliner à deux reprises. Tout d'abord, sur une frappe croquée de MacAllister. Puis, sur un bijou en pleine lucarne d'Alvarez. Conscients de passer à 0-2, les Polonais se contentaient de défendre le score jusqu'à la fin du match.

Cela leur réussissait bien. De l'autre côté, le Mexique dominait nettement l'Arabie saoudite. Les buts attendaient le second acte pour venir. D'abord par Martin puis par Chavez d'un joli but. A égalité parfaite avec la Pologne, le Mexique était éliminé pour son nombre trop important de cartons jaunes concédés. El Tri poussait mais butait sur un grand Al Owais. Dans les arrêts de jeu, Al Dawsari crucifiait les espoirs mexicains en réduisant le score. Un but inutile pour les Saoudiens mais salvateur pour la bande à Robert Lewandowski qui jouera la France. L'Argentine retrouvera l'Australie.

Classement groupe C :

1 Argentine 6 pts +3

2 Pologne 4 pts 0

3 Mexique 4 pts -1

4 Arabie saoudite 3 pts -2