CdM 2022 : Le Danemark perd définitivement Delaney

Dans : Mondial 2022.

Par Mehdi Lunay

Touché au genou lors de Danemark-Tunisie mardi, Thomas Delaney a déclaré forfait pour le reste du tournoi. Les Danois perdent un atout au milieu de terrain, notamment pour leur prochain match contre l'Equipe de France.

Si Didier Deschamps pouvait se plaindre de malchance au niveau des blessures, il a vu que la France n'était pas seule à connaître des coups durs. Son prochain adversaire devra faire sans son poumon du milieu de terrain Thomas Delaney. Associé à Pierre-Emile Hojbjerg, le joueur de Séville avait quitté la pelouse juste avant le repos contre la Tunisie. Il se plaignait du genou gauche et les examens ont confirmé ses mauvaises impressions. Il est blessé pour quatre semaines, ce qui veut dire que son mondial est terminé. « Il va nous manquer, sur et en dehors du terrain. D'autres joueurs sont prêts et nous avons un effectif solide pour les prochains matches », a indiqué son sélectionneur Kasper Hjulmand qui n'a pas précisé la nature de la blessure.