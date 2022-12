Audience : Jusqu'à 17,4 millions de téléspectateurs pour France-Pologne !

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

Le huitième de finale de la Coupe du Monde 2022 entre la France et la Pologne permet à TF1 de battre le record d'audience toutes chaînes confondues en 2022. Et France-Angleterre se profile.

Le grand public adore les Bleus, et les menaces de boycott du Mondial au Qatar ont volé en éclats dès que Kylian Mbappé et ses coéquipiers sont entrés dans la compétition. Pour preuve, dimanche après-midi, plus de 14,3 millions de téléspectateurs, soit 72% des fameuses FRDA (Femme responsable principale des achats du foyer de moins de 50 ans), ont suivi la rencontre France-Pologne, qui a vu la victoire et la qualification des Bleus pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Et l'audience est même montée jusqu'à 17,4 millions dans les dernières minutes du match. Ce score global constitue la meilleure audience de l'année pour TF1, juste devant le match France-Australie, qui avait ouvert le Mondial des Bleus. Et ce record devrait voler en éclats samedi prochain avec le quart de finale entre la France et l'Angleterre qui débutera à 20 heures. La barre des 20 millions de téléspectateurs pourrait être atteinte en fin de rencontre, si le scénario se passe bien pour l'équipe de France. A noter que dans la foulée de France-Pologne, Angleterre-Sénégal a retenu près 7 millions de personnes devant la Une, confirmant ainsi le succès populaire du Mondial 2022.