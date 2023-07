200 ME pour Osimhen, ça ne suffira pas ‍!

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Naples n'est pas prêt à céder son attaquant vedette Victor Osimhen. Homme clé du titre de champion d'Italie décroché en 2023, le Nigérian a vu son prix fixé à 200 millions d'euros. Pour Luciano Spalletti, Osimhen n'est même pas sûr de partir pour cette somme.

Il est l'un des meilleurs attaquants au monde et Naples compte bien en profiter. A 24 ans, Victor Osimhen ne cesse d'impressionner l'Europe par ses immenses qualités et ses statistiques colossales. Le Nigérian a terminé meilleur buteur de Serie A en 2022-2023, marquant 26 fois en 32 matchs. De quoi aider son club à reconquérir le Scudetto 33 ans après et à conquérir le cœur des grands clubs européens. Présent et avenir au poste d'avant-centre, Osimhen est l'un des attaquants les plus cotés d'Europe. Son président Aurelio de Laurentiis entend en profiter à fond, ayant fixé son prix à 200 millions d'euros au mercato estival.

Pour tout l'or du monde, Naples ne lâchera pas Osimhen

Un prix gonflé mais nécessaire pour faire fuir les prétendants à Victor Osimhen. C'est notamment le cas du très riche PSG, lequel vient de proposer 110 millions d'euros pour acquérir l'attaquant nigérian. Cela ne devrait pas faire plier De Laurentiis mais qu'en sera t-il si les Parisiens s'approchent des 200 millions d'euros souhaités ? Le désormais ex-entraîneur de Naples Luciano Spalletti pense que cela ne changera rien.

Pour lui, il ne sera jamais question de vendre Osimhen. Un tel attaquant a une valeur inestimable pour une formation comme celle de Naples et il prédit déjà que les sommes les plus folles ne suffiront pas à changer la donne. « Quelqu'un paiera les 200 millions demandés par De Laurentiis pour Osimhen ? Je ne sais pas, peut-être que ces 200 millions ne suffisent pas », a t-il lâché au micro de Sportmediaset en marge de la cérémonie du Sportilia Award en Italie. Un pronostic bien optimiste connaissant Aurelio De Laurentiis. En bon homme d'affaires, il saurait ravaler sa fierté pour une telle somme même si elle vient de Paris.