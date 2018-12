Vélodrome, Meinau, Geoffroy-Guichard, les 3 stades les plus bouillants de France !

Dans : Ligue 1, OM, RCSA, OL, PSG, ASSE.

Ce mercredi, L'Equipe a réalisé un petit sondage sur l'ambiance dans les stades français auprès des joueurs et entraîneurs de Ligue 1 d'un côté, et des journalistes de sa rubrique football de l'autre. Les lauréats ne sont pas les mêmes, mais les trois clubs qui sont sur le podium sont identiques. Pour les 108 votants de Ligue 1 (97 joueurs et 11 entraîneurs), c'est le Vélodrome qui est en tête des ambiances en France devant le stade Geoffroy-Guichard et la Meinau. Le Parc des Princes n'est pas loin derrière le stade de Strasbourg, tandis que le Groupama Stadium est cinquième mais beaucoup plus loin.

Pour les journalistes spécialisés (21 votants), c'est le stade alsacien qui pointe en tête juste devant celui de Saint-Etienne et celui de Marseille. Pour trouver le Paris Saint-Germain il faut aller à la 6e place, tandis que l'Olympique Lyonnais n'apparaît même pas dans ce sondage. Forcément, cela est subjectif, mais le Vélodrome, la Meinau et Geoffroy-Guichard font visiblement l'unanimité chez les sportifs et les journalistes.