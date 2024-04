Une révolte anti-PSG, ce vice-champion du monde en rêve

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Le président havrais Jean-Michel Roussier n’a pas digéré que Luis Enrique aligne une équipe remaniée à 100 % contre Clermont et estime que le coach du PSG a faussé la course au maintien en Ligue 1.

« La compo de Paris samedi, pour moi c'était la cerise sur le gâteau d'une semaine qui a fait monter la colère » a lancé sur RMC le président du Havre, qui a d’ores et déjà prévenu qu’il refuserait de décaler le match de la 31e journée entre son équipe et le Paris Saint-Germain en cas de qualification du club parisien pour la demi-finale de la Ligue des Champions. Le président normand est en colère, et son état d’esprit se comprend selon Vikash Dhorasoo. Au micro de la Chaîne L’Equipe, l’ancien milieu de terrain de l’OL et du PSG, formé bien évidemment au Havre, a estimé lui aussi que Luis Enrique avait un peu faussé la course au maintien en Ligue 1 ce week-end en alignant une équipe plus que remaniée contre Clermont, ce qui a permis aux Auvergnats de prendre un point au Parc des Princes. Samedi soir, le coach de Paris avait tranché dans le vif en effectuant onze changements par rapport à l’équipe qui avait battu Rennes en Coupe de France quatre jours plus tôt.

Les clubs doivent s'unir et se révolter

« C’est tellement dur pour Le Havre, qui doit absolument se maintenir pour éviter une catastrophe pour toute une région et tout un club, comment eux peuvent penser à l’indice UEFA de la France et aux résultats du PSG en Ligue des Champions ? L’entraîneur parisien a le droit de faire tourner, il a beaucoup de points d’avance. Mais il fausse le championnat. PSG-Clermont, si Luis Enrique met la meilleure équipe, Paris bat Clermont. Roussier a raison dans ce qu’il dit mais je ne dis pas que Luis Enrique n’a pas le droit de le faire. Il joue tellement de chose, c’est normal que le président du Havre défende son club et les autres petits clubs devraient s’y mettre aussi et se défendent entre eux » a analysé Vikash Dhorasoo, finaliste de la Coupe du monde avec les Bleus en 2006, dans l’Equipe de Greg. Malgré son passif d’ex-Parisien, le consultant est sur la même ligne que le président du Havre et estime que Luis Enrique a légèrement abusé du turn-over contre Clermont. Mais comme il le stipule, rien n’interdit à l’ancien sélectionneur de la Roja de faire tourner autant qu’il le souhaite avant un match de Ligue des Champions, d’autant qu’il bénéficie d’une confortable avance en tête du championnat et qu'il l'a déjà fait à de maintes reprises, même si ce n'était pas forcément dans de telles proportions.