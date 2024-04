Droits TV ‍: Un autre départ avant l'écran noir sur Prime Vidéo ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Sauf énorme surprise, Prime Vidéo va rejoindre Téléfoot la chaîne, au cimetière des diffuseurs de la Ligue 1, même si le média du groupe Amazon a toujours payé la LFP contrairement à Téléfoot. Pour les journalistes, il va falloir rebondir.

Dans la foulée de la retentissante faillite de Mediapro France, la chaîne Téléfoot, dirigé par l'actuel président du Havre, avait coulé laissant sans travail de nombreux journalistes et techniciens. Pour beaucoup d'entre eux, le lancement rapide en 2021 de la Ligue 1 et la Ligue 2 via Prime Vidéo, le service d'Amazon, avait permis de limiter la casse. Mais trois ans plus tard, et sauf retournement de situation, la société de Jeff Bezos ne diffusera plus le football français à compter de la saison prochaine, une offre ne dépassant pas 100 millions d'euros ayant été faite à la Ligue de Football Professionnel. Résultat, le service va fermer ses portes, et il va falloir de nouveau rebondir pour l'équipe qui faisait vivre avec passion la Ligue 1.

🎞️ "Civil War", le film qui affole l'Amérique : à 6 mois de la présidentielle, le scénario inspire une réelle crainte pour de nombreux Américains@KarimBennani_ dans #BonjourLaMatinaleTF1 avec @MaudDescamps ⤵️ pic.twitter.com/FzNspXdFLA — TF1Info (@TF1Info) April 17, 2024

Signe que cela bouge en interne, Karim Bennani, un des présentateurs vedettes de Prime Vidéo, qui faisait déjà des piges sur la chaîne L'Equipe, a débuté une nouvelle chronique ce mercredi dans l'émission Bonjour sur TF1, l'équivalent de Télématin sur France 2. En effet, dans cette émission habituellement présentée par Bruce Toussaint, Karim Bennani ne parlera ni de football, ni de sport, mais de l'actualité. Ce matin, il s'agissait d'évoquer Civil Wars, un film qui suscite un énorme buzz aux Etats-Unis et qui tourne autour de la fragmentation de la société américaine. Un changement radical pour le journaliste que l'on connaissait surtout pour ses commentaires sur le football. En tout cas, et comme de nombreux internautes le soulignent, tout cela commence à annoncer la fin de la Ligue 1 et la Ligue 2 sur Prime Vidéo, l'ancien journaliste de Canal+ n'étant pas le premier à trouver une nouvelle chaîne pour l'accueillir. Il y a quelques heures, on a en effet appris que Smaïl Bouabdellah allait rejoindre M6 à l'occasion de l'Euro 2024.