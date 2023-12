Un test ADN et 1 million d'euros, Erding dans une terrible affaire

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Retraité depuis 2022 et un passage express à Besançon, Mevlüt Erdinç est revenu sous le feu des projecteurs malgré lui, après avoir posté plusieurs messages sur ses réseaux sociaux pour dénoncer les agissements de sa femme qui lui empêche de voir ses enfants et lui réclame une grosse somme d'argent.

Ancien footballeur franco-turc, Mevlüt Erdinç est un visage connu de la Ligue 1, où il a évolué pendant de nombreuses saisons, notamment à Saint-Étienne, à Sochaux, au Stade Rennais ou encore au Paris Saint-Germain, son club de cœur. L'ancien attaquant aura inscrit plus de 130 buts dans sa carrière et a remporté à deux reprises la Coupe de France. International turc pour 35 matchs disputés, Erdinç est aujourd'hui l'entraîneur des attaquants au Racing Besançon. Juste après la qualification du PSG en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, l'ancien joueur de 36 ans a posté plusieurs messages sur ses réseaux sociaux où il dévoile que sa femme lui empêche de voir ses enfants depuis 5 mois. Erdinç explique être victime de chantage de la part de son ex-femme, qui lui réclamerait une somme énorme afin qu'il puisse voir ses enfants. Erdinç a même demandé la réalisation d'un test ADN pour être certain qu'il est bien le père de ses trois enfants.

La vie familiale d'Erdinç détruite par l'argent

Mevlüt Erdinç confie sur IG que son épouse refuse de lui donner le moindre signe de vie de ses enfants depuis 5 mois pour lui soutirer de l’argent. 😨 pic.twitter.com/qNQMI5MZcd — Actu Foot (@ActuFoot_) December 13, 2023

« Mon épouse ne donne plus de signe depuis maintenant cinq mois et m’empêche de voir mes enfants, je ne sais pas où ils sont. J’ai parlé samedi à mon fils car j’ai réussi à joindre ma femme par mail, en la prévenant que je lui ferai un virement d’un million d’euros sur son compte. La famille de ma femme m’appelle et me dit que ce ne sont pas mes enfants, qu’ils ne sont pas de moi car j’étais souvent en déplacement. Je leur ai demandé des tests ADN, qu’ils me refusent. Se marier en début de carrière et qu’elle veuille me quitter le lendemain de ma retraite, il n’y a pas besoin d’en savoir plus sur ma femme. Comment peut-on être aussi mauvais ? L’argent détruit les familles. Je vais faire une offre pour avoir la possibilité de faire les tests ADN. Malheureusement, ce chantage me fait vomir » a raconté le natif de Saint-Claude, qui traverse une période très compliquée avec une terrible affaire familiale, qui a ému tous les suiveurs de la Ligue 1.