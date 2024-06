Un club de L1 vendu, personne ne l’a vu venir

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Après le rachat de l’AS Saint-Etienne par Kilmer Sports, un autre pensionnaire de Ligue 1 pourrait être vendu prochainement. C’est en tout cas l’information donnée par le journaliste Gilles Favard qui annonce une opération surprise.

L’incertitude autour des droits TV pourrait faire des dégâts. Sans connaître leurs futures recettes, les écuries de Ligue 1 se montrent forcément prudentes sur le marché des transferts. Elles pourraient même être contraintes de transférer certains de leurs meilleurs éléments au risque de s’affaiblir sur le plan sportif. Mais ce ne sera peut-être pas la seule conséquence. Alors que les droits TV du championnat risquent de chuter, des propriétaires de club peuvent envisager de se retirer.

Un club de Ligue 1 bientôt vendu ?

Une surprise à venir ! — GillesFavard (@GillesFavard) June 20, 2024

L’un d’entre eux a peut-être même lancé les démarches si l’on en croit Gilles Favard. « Un club de Ligue 1 bientôt vendu ? Une surprise à venir ! », a annoncé le journaliste sur le réseau social X, sans donner le moindre indice sur la formation concernée. Compte tenu des rumeurs qui circulent depuis plusieurs années, il est difficile de ne pas penser à l’Olympique de Marseille. Les nombreux démentis du grand patron Frank McCourt ne suffisent pas pour stopper les bruits de couloir. On parle encore et toujours d’un possible rachat par les Saoudiens.

Monaco et Nice sur le marché

Un investisseur du Golfe était également cité pour la succession de Dmitri Rybolovlev à l’AS Monaco. L’homme d’affaires russe souhaite vendre les 66,6% de parts qu’il détient au club de la Principauté. L’ASM serait-elle le club mystère évoqué par le journaliste ? Toujours dans le sud de la France, une vente de l’OGC Nice n’est pas non plus à exclure. Et pour cause, le propriétaire Ineos, nouvel actionnaire minoritaire de Manchester United, pense à se débarrasser du Gym à cause du règlement de l’UEFA qui l’empêche notamment d’amener le Niçois Jean-Clair Todibo chez les Red Devils.