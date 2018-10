Un bon Khazri, un grand Ben Arfa... mais un nul entre l'ASSE et Rennes

Dans : Ligue 1, ASSE, Rennes.

Stade Geoffroy-Guichard

ASSE – Rennes : 1-1

Buts : Khazri (4e sp) pour l’ASSE et Sarr (34e) pour Rennes

Au terme d’un match engagé et riche en occasions, Rennes et Saint-Etienne se sont quittés sur un score nul (1-1) ce dimanche à Geoffroy-Guichard.

Le match était rapidement lancé puisque dès l’entame, l’ASSE obtenait un penalty grâce à Khazri, fauché par Grenier. Le Tunisien ne tremblait pas pour ouvrir le score et lançait ainsi parfaitement les Verts (4e, 1-0). Mais le temps passait et Rennes se montrait de plus en plus dangereux, à l’image d’un Ben Arfa inspiré. Logiquement, les Bretons parvenaient à égaliser par l’intermédiaire de Sarr, qui grillait Perrin avant d’ajuster parfaitement Ruffier (34e, 1-1).

En seconde période, Rennes maîtrisait plutôt les débats et Ben Arfa donnait clairement le tempo à ses partenaires. En jambes, l’ancien attaquant du PSG obtenait même un penalty à l’heure de jeu, provoquant un Saliba qui le fauchait en pleine surface. Mais gourmand, HBA voulait transformer un penalty qu’il manquait, touchant le poteau gauche de Ruffier. En fin de match, les deux équipes semblaient émoussées et ne parvenaient plus à se créer d’occasions. Au classement, l’ASSE est 6e tandis que Rennes remonte doucement et pointe à la 11e place.