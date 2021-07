TV : Virée par Canal+, elle fonce vers Amazon

Dans : Ligue 1.

Pour avoir signé la pétition de soutien à Sébastien Thoen, viré pour son sketch parodiant l’émission de Pascal Praud sur CNews, Laurie Delhostal a repris provisoirement du service sur Eurosport.

Elle présentera une matinale sur la chaine sportive. Un pied à l’étrier que la journaliste compte bien saisir pour rebondir à la rentrée. A l’heure où Amazon cherche à monter ses équipes pour son arrivée en force en Ligue 1 et en Ligue 2, l’idée de rejoindre la plateforme américaine fait en tout cas son chemin, comme elle le confie dans les colonnes de L’Equipe.

« Oui, j'ai parlé avec Amazon mais pour l'instant je n'ai rien de plus à dire... En tout cas, leur démarche et leur philosophie sur la couverture éditoriale de la Ligue 1 sont intéressantes. Cela va faire bouger les choses. Cette fois, c'est sérieux, et un nouvel acteur de ce type qui rentre dans le milieu, ça peut être vraiment positif pour le football français », a livré Laurie Delhostal, qui a forcément été interrogé sur la fin de son aventure à Canal+, et ce soutien assumé à Sébastien Thoen.

« J'ai dit ce que j'avais à dire et j'en ai payé le prix fort. Je suis une personne engagée et je suis allée au bout de mon engagement. Maintenant, tout cela est fini dans ma tête, dans mon coeur et je n'ai pas envie d'aller plus dans le détail, l'histoire a été racontée... Si ma parole était contrôlable, je serais encore à Canal » a prévenu la journaliste passée également chez Orange Sport au début de sa carrière, et qui cumule déjà les casquettes puisqu’elle la présidente de l’association des femmes journalistes de sport.