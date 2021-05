TV : Une audience maigrichonne pour l’OM en clair

Dans : Ligue 1.

Dimanche soir, C8 créait l’évènement en diffusant en clair un match de Ligue 1, celui entre l’OM et Angers à l’Orange Vélodrome (3-2).

Le spectacle et les rebondissements ont été au rendez-vous, mais l’audience réalisée par C8 a certainement déçu les patrons de Canal + ce lundi. Et pour cause, l’affiche entre l’OM et Angers a rassemblé seulement 1 million de téléspectateurs en moyenne avec un pic à 1.357.000 téléspectateurs.

Une audience maigrichonne pour un match en clair, comparable à celle d'une belle affiche de Ligue 1 du dimanche soir… en crypté. Naturellement, cette audience décevante s’explique par le fait que les amateurs de football étaient répartis sur toutes les chaînes du groupe Canal dimanche soir, les dix matchs ayant eu lieu en même temps.