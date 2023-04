TV : Strasbourg - OL, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Battu sur le gong par l’OM dans l’Olympico au Groupama Stadium le week-end dernier, Lyon va tenter de se relever pour continuer à croire à l’Europe en vue du sprint final de cette saison 2022-2023.

Quelle heure pour Strasbourg – OL ?

Dimanche dernier, l’OL avait une occasion en or pour revenir aux portes du Top 5. Malgré un match plutôt correct, Lyon a finalement perdu contre Marseille sur un but contre son camp de Gusto dans le temps additionnel (1-2). Une terrible désillusion que les Gones essayeront d’oublier à Strasbourg ce week-end. Une rencontre qui se disputera ce vendredi 28 avril à 21 heures au Stade de la Meinau. L’arbitre sera Ruddy Buquet.

Sur quelle chaîne suivre Strasbourg – OL ?

Comme chaque match de début de journée, ce duel entre Strasbourg et Lyon se jouera devant les caméras d’Amazon Prime Vidéo. Sur le Pass Ligue 1, les commentaires seront assurés par Julien Brun et Benoit Cheyrou, David Astorga sera en bord terrain, alors que la présentation sera effectuée par Thibault Le Rol et Benjamin Nivet.

Strasbourg – OL ce vendredi à 21h sur Prime Video pour la J33 de L1.

Commentaires : @juliengbrun et Benoit Cheyrou

Bord terrain : David Astorga

Présentation : @ThibaultLeRol, avec @NivetBenjamin pic.twitter.com/l2jnesVdga — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) April 27, 2023

Les compos probables de Strasbourg – OL :

Sorti de la zone rouge grâce à sa belle victoire contre Reims le week-end passé (2-0), Strasbourg veut continuer à engranger des points dans sa quête de maintien. Avec 32 unités au compteur, le Racing est 15e devant Nantes et Brest à la différence de buts. Autant dire que le RCSA veut prendre ses aises avant le choc entre ses deux concurrents en milieu de semaine prochaine. Pour cela, Frédéric Antonetti pourra compter sur un bon groupe, sans Delaine, Nyamsi, Sissoko ou Kandil.



🚨 #RCSAOL I Le groupe strasbourgeois pour la réception de l'@OL



🔙 Eduard Sobol — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) April 27, 2023

La compo probable de Strasbourg : Sels - Perrin, Djiku, Le Marchand - Guilbert, Doukoure, Bellegarde, Sobol - Diarra, Diallo, Sanson.

Septième de L1 à six points des places européennes, Lyon a encore un petit espoir d’arracher le Top 5 au début du mois de juin prochain. Mais pour cela, l’OL doit gagner tous ses matchs, à commencer par ce déplacement difficile en Alsace. Pour ce match, Laurent Blanc sera privé de Tagliafico.

🦁 Nos 2⃣1⃣ Gones retenus pour le déplacement à Strasbourg, ce vendredi à 21h ! 👊🔴🔵#RCSAOL pic.twitter.com/yptYsPQ0u6 — Olympique Lyonnais (@OL) April 27, 2023

La compo probable de l’OL : Lopes - Gusto, Lovren, Lukeba, Henrique - Thiago Mendes, Tolisso, Caqueret - Cherki - Barcola, Lacazette.